Detienen a hombre por daños a pastelería en Guadalupe

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe tras ser sorprendido causando daños en una pastelería ubicada sobre la Avenida Benito Juárez

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser sorprendido presuntamente causando daños a una pastelería ubicada sobre la Avenida Benito Juárez, en la colonia Colibrí.

La movilización policiaca se registró tras un reporte realizado al número de emergencias 9-1-1, en el que se alertaba sobre un presunto robo en proceso en el negocio denominado “Pastelería Lulú”.

Al arribar al establecimiento, los oficiales localizaron daños en el ventanal principal del comercio; sin embargo, tras una inspección no encontraron personas al interior del inmueble.

Mientras los policías mantenían el resguardo del negocio y realizaban las diligencias correspondientes, observaron que un hombre regresó al sitio y presuntamente volvió a causar daños en los restos del cristal que ya se encontraba quebrado.

Ante esta situación, los uniformados intervinieron y lograron la detención del sospechoso en el lugar.

El detenido fue identificado como Ramiro, de 36 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar si el ahora detenido está relacionado con los daños que inicialmente presentaba el establecimiento al momento de la llegada de los policías.

La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación jurídica del hombre conforme avancen las indagatorias.