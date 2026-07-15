Detienen a hombre por dañar vehículos en Santa Catarina

La captura se realizó luego de que la corporación recibiera un reporte ciudadano que alertaba sobre los daños ocasionados a varios automóviles

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Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina al ser señalado como el presunto responsable de causar daños a diversos vehículos en la colonia Bosques de la Huasteca.

La captura se realizó luego de que la corporación recibiera un reporte ciudadano que alertaba sobre los daños ocasionados a varios automóviles en ese sector.

Tras la denuncia, policías municipales implementaron labores de inteligencia, análisis y seguimiento, las cuales permitieron ubicar y detener al presunto responsable, identificado como José Juan “N”, de 56 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido también habría sido identificado por su presunta participación en un hecho similar ocurrido el 7 de enero del año pasado, cuando varios ciudadanos denunciaron daños en los neumáticos de diversos vehículos en la colonia El Castillo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina exhortó a las personas afectadas a presentar la denuncia correspondiente ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE), de manera presencial o virtual, para fortalecer la investigación, buscar la vinculación a proceso del detenido y gestionar la reparación del daño conforme a la ley.