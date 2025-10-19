Detienen a hombre por dañar scooter en Monterrey

El detenido aparentemente quería vender las partes desprendidas del patín como fierro viejo, por lo que utilizó una piedra para intentar separarlas

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por dañar un "scooter" en el área del Paseo Santa Lucía.

La detención de Juan Carlos "N", de 35 años de edad, ocurrió a las 13:20 horas, sobre las calles Héroes del 47 y Tacuba.

Esto sucedió cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia y visualizaron como una persona dañaba el patín con una piedra, con el objetivo de desprender algunas de sus partes.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, cuya finalidad es brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Aparentemente el hombre quería vender las partes como fierro viejo.