Detienen a hombre por atropello que cobró la vida de un niño

El conductor habría abandonado el lugar sin prestar auxilio a la víctima; familiares del menor lo trasladaron a un hospital donde falleció.

A 17 días del atropello que cobró la vida de un niño de cuatro años en el sur de Monterrey, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron al presunto responsable en el municipio de Guadalupe.



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la orden de aprehensión contra Óscar “N”, por los delitos de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas.



La detención se llevó a cabo este miércoles sobre las calles Felipe Flores y J. Belén Mendoza, en la colonia Valle de las Sabinas, en Guadalupe, donde además se ejecutó una orden de cateo derivada de las investigaciones.



De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en calles de la colonia San Ángel, al sur de Monterrey, cuando el ahora detenido conducía una camioneta Jeep y atropelló a un menor de cuatro años de edad.



Tras el impacto, el conductor habría abandonado el lugar sin prestar auxilio a la víctima, mientras que familiares del menor lo trasladaron a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.



Desde temprano, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó la captura y señaló que el detenido será presentado ante la autoridad judicial correspondiente.



“Se logró la detención del presunto responsable de ese hecho delictivo de homicidio por imprudencia agravado por la huida”, informó.



Óscar “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde permanecerá a disposición de un juez.