Detienen a hombre por asesinato en riña tras un año prófugo

El presunto homicida de una riña en Escobedo fue capturado en Monterrey tras un año prófugo; la víctima murió por una herida punzocortante en el tórax.

Tras un año prófugo, el presunto responsable de asesinar a un hombre durante una riña en Escobedo fue detenido en calles de la colonia Independencia, en Monterrey.

Se trata de Jonathan “N”, de 24 años, quien de acuerdo con las investigaciones utilizó un arma blanca para privar de la vida a un joven en la colonia Nueva Esperanza.

El crimen ocurrió el 13 de octubre del 2024, cuando el agresor y la víctima estaban en una reunión.

Trascendió que comenzaron a discutir, provocando que el resto de invitados se apartara de ambos.

El ahora detenido, según las indagatorias, se abalanzó contra su oponente, hiriéndolo en el tórax con una navaja.

Después de cometer el asesinato, Jonathan se habría retirado caminando de la escena.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de la muerte del joven fue por una herida punzocortante en el tórax.

El arresto del presunto criminal ocurrió este 31 de octubre al sur de Monterrey.

Como medida cautelar se le dictó prisión preventiva en un penal del estado.