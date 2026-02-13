Detienen a hombre por asaltar a chofer de camión en Mitras Centro

Mientras el chofer se encontraba ocupado, el ahora detenido, quien viajaba como pasajero, aprovechó el momento para apoderarse del dinero en efectivo

Un hombre de 24 años fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente robó dinero en efectivo al chofer de un camión urbano de la Ruta 13 “Alianza Real”, en la colonia Mitras Centro.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Jordán y Fresnillo, donde los elementos municipales lograron la detención de José Alfredo “N”, señalado como el presunto responsable del atraco.

De acuerdo con la versión del conductor, la unidad circulaba sobre el cruce de Simón Bolívar y Paseo de los Leones cuando decidió detener la marcha para descender y revisar las llantas del camión.

Mientras el chofer se encontraba ocupado, el ahora detenido, quien viajaba como pasajero, aprovechó el momento para apoderarse del dinero en efectivo producto de la cuenta del día.

Al regresar a la unidad, el conductor se percató del robo y observó cómo el sujeto descendía del camión y huía corriendo, llevándose aproximadamente mil 350 pesos en efectivo. En ese momento, el chofer solicitó apoyo a elementos policiacos que circulaban por la zona.

Tras el reporte, los oficiales iniciaron una persecución por varias cuadras del sector, logrando darle alcance en el cruce de Jordán y Fresnillo, donde fue asegurado con el dinero presuntamente robado en su poder.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes.