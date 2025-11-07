Detienen a hombre por amenazas con arma de fuego en Monterrey

La víctima declaró a los policías que el hombre que estaba junto con él de pronto llegó y sin motivo aparente lo comenzó a amenazar de muerte

Un hombre fue detenido Policía de Monterrey, por presuntamente tener en su poder un arma de fuego y amenazar de muerte a una persona, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en Allende y Naranjo, donde fue capturado José Eduardo P., de 30 años, luego de que personal del C4 les reportaran un sujeto portando un arma de fuego.

Al arribar al sitio visualizan a un hombre de 40 años, quien les señala que el sujeto de pronto llegó y sin motivo aparente lo comenzó a amenazar de muerte, levantándose la camisa y mostrándole el arma de fuego, tras una revisión se confirmo la portación del arma.

Por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.