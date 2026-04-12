Detienen a hombre por amenazar de muerte a deudor en Monterrey

De acuerdo con el reporte, la discusión entre ambos escaló a agresión física por lo que uno de ellos solicitó el apoyo de los uniformados.

Un hombre con nacionalidad africana y española fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente amenazar de muerte a otra persona por una deuda económica, en la colonia Valle de Infonavit.

Los hechos se registraron en el cruce de Segunda de los Altos y Agro, al norponiente de la ciudad, donde fue capturado Ladislao Chikadinaka, de 29 años, originario de Nigeria.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron a dos hombres discutiendo, por lo que se acercaron al sitio. En ese momento, uno de ellos solicitó el apoyo de los uniformados.

¿Qué declaró la víctima?

La víctima, de 47 años, relató que se dedica a la reparación de vehículos y acudió al domicilio para recoger herramientas que había olvidado. Sin embargo, al abrirle la puerta el ahora detenido, comenzó a reclamarle el pago de un dinero que le había prestado.

Aunque el afectado le indicó que liquidaría la deuda en pagos, el presunto agresor reaccionó de forma violenta, lo insultó, lo empujó y lo amenazó de muerte si no cubría el monto.

El hombre ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.