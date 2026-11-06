Detienen a hombre por amenazar a su esposa si no regresaba con él

Policías municipales capturaron al sospechoso en la colonia Emiliano Zapata tras ser acusado de amedrentar a su expareja en su domicilio.

Un hombre identificado como Mario Alberto "N", de 33 años, fue detenido luego de acudir a la casa de su esposa, de quien tiene un mes de separado, y amenazarla de muerte en la colonia Emiliano Zapata.

La Policía de Monterrey realizó la captura en la calle Mina y Felipe Ángeles mientras realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un reporte de violencia familiar.

Detalles de la agresión y denuncias previas

Al llegar al lugar, los oficiales entrevistaron a la involucrada, una mujer de 33 años, quien acusó a su aún marido de llegar a su casa y gritarle que saliera.

Mencionó que su madre y ella fueron a tranquilizarlo, pero golpeaba el barandal queriendo ingresar y, al negarle el acceso, amenazó a su esposa con matarla si no regresaba con él o si la veía con otro.

Además de la detención, se aseguró un auto Nissan Tsuru en color blanco, el cual quedó a resguardo de la Dirección de Tránsito de Monterrey, ya que Mario Alberto "N" lo dejó mal estacionado.

Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre, el masculino ya había sido denunciado por su mujer por violencia familiar.

Puesta a disposición del Ministerio Público

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.