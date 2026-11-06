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Detienen a hombre por amenazar a su esposa si no regresaba con él

Por: Esmeralda Valdez

05 Noviembre 2026, 17:32

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Policías municipales capturaron al sospechoso en la colonia Emiliano Zapata tras ser acusado de amedrentar a su expareja en su domicilio.

Detienen a hombre por amenazar a su esposa si no regresaba con él

Un hombre identificado como Mario Alberto "N", de 33 años, fue detenido luego de acudir a la casa de su esposa, de quien tiene un mes de separado, y amenazarla de muerte en la colonia Emiliano Zapata.

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La Policía de Monterrey realizó la captura en la calle Mina y Felipe Ángeles mientras realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un reporte de violencia familiar.

Detalles de la agresión y denuncias previas

Al llegar al lugar, los oficiales entrevistaron a la involucrada, una mujer de 33 años, quien acusó a su aún marido de llegar a su casa y gritarle que saliera.

Mencionó que su madre y ella fueron a tranquilizarlo, pero golpeaba el barandal queriendo ingresar y, al negarle el acceso, amenazó a su esposa con matarla si no regresaba con él o si la veía con otro.

Además de la detención, se aseguró un auto Nissan Tsuru en color blanco, el cual quedó a resguardo de la Dirección de Tránsito de Monterrey, ya que Mario Alberto "N" lo dejó mal estacionado.

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Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre, el masculino ya había sido denunciado por su mujer por violencia familiar.

Puesta a disposición del Ministerio Público

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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