Detienen a hombre por agredir a su pareja y su hija de 10 años

Luego de investigaciones correspondientes y la integración de la carpeta de investigación, las autoridades lograron la ubicación y captura del presunto agresor

Elementos de seguridad realizaron la detención de un hombre identificado como Pablo “N”, de 41 años, acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental y lesionar a su hija menor de edad en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió el pasado 11 de febrero. Pablo “N” arribó al domicilio familiar alcoholizado. Tras ingresar a la vivienda, amenazó de muerte a su pareja, una mujer de 40 años, a quien posteriormente sujetó del cabello de forma violenta.

En un intento por detener la agresión, la mujer pidió al hombre que se detuviera frente a la mirada de su hija de 10 años. Sin embargo, lejos de calmarse, el sujeto lanzó una botella con la intención de golpear a la mujer. El proyectil falló su objetivo original e impactó directamente en la menor, provocándole una herida con sangrado activo.

Tras percatarse de la lesión causada a la niña, el agresor huyó del lugar de los hechos.

Luego de las investigaciones correspondientes y la integración de la carpeta de investigación, las autoridades lograron la ubicación y captura del presunto agresor en calles del primer cuadro de la ciudad.

El detenido ya fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación legal en las próximas horas.