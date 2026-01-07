Detienen a hombre por agredir a policías; era buscado por robo

Las autoridades sospechan que el ahora detenido forma parte de una célula dedicada al robo de pertenencias y mercancía en el primer cuadro de la ciudad

Un hombre de 59 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en el primer cuadro de la ciudad, luego de agredir a los oficiales que intentaban realizarle una inspección de rutina. Tras su captura, las autoridades confirmaron que el sospechoso está vinculado con un robo a vehículo ocurrido momentos antes.

La detención de quien fue identificado como Luis Enrique R. se registró a las 13:40 horas en el cruce de las calles Zuazua y Padre Mier.

De acuerdo con el informe oficial, los elementos preventivos realizaban un recorrido de vigilancia como parte de la estrategia "Escudo" cuando visualizaron al hombre caminando en actitud sospechosa. Al notar la presencia de la patrulla, el sujeto intentó evadir a los uniformados, motivo por el cual le marcaron el alto.

Al descender de la unidad para proceder con la revisión, Luis Enrique R. reaccionó de forma violenta, agrediendo físicamente a los oficiales. Ante la resistencia, los policías lograron someterlo por desacato a la autoridad.

Tras la captura, el estatus legal del detenido fue verificado por personal del C4, que confirmó que el sospechoso fue captado previamente por las cámaras de vigilancia en el cruce de Hidalgo y Escobedo.

En las imágenes se observa al detenido junto a un cómplice sustrayendo cajas de huevo de un vehículo estacionado y se informó que el segundo implicado logró escapar con el producto del robo antes del arribo de las autoridades.

Las autoridades sospechan que el ahora detenido forma parte de una célula dedicada al robo de pertenencias y mercancía en el primer cuadro de la ciudad, por lo que ya se investigan otros incidentes similares en la zona.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación regiomontana, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.