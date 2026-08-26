Detienen a hombre por agredir a policía de Monterrey

Fue a través del sistema de monitoreo del C4 que se detectó al sospechoso bajar de una camioneta y comenzar a agredir a uno de los oficiales

Un hombre fue detenido por Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad, luego de presuntamente agredir a un elemento de la corporación.

El sujeto fue identificado como Herminio Eduardo “N.”, de 48 años, quien fue capturado en Rayón y Aramberri.

Fue a través del sistema de monitoreo del C4 que se detectó al sospechoso bajar de una camioneta y comenzar a agredir a uno de los oficiales, por lo que es sometido por resistencia de particulares.

Durante las investigaciones, las autoridades informaron que el detenido es presunto de participar, junto con otras personas, en el robo en tiendas de conveniencia, cometido el pasado 29 de mayo en la colonia Chepevera.

El robo fue efectuado en la camioneta que fue reportada por las cámaras del C4; algunos de sus cómplices ya fueron capturados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.