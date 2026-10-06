Detienen a hombre por agredir a persona con cuchillo en Pesquería

Elementos policiales capturaron al agresor en la colonia Colinas del Aeropuerto luego de sorprenderlo golpeando a la víctima en la calle.

Un hombre identificado como Lucio "N", de 44 años, fue detenido tras ser señalado de agredir a una persona con un cuchillo.

La captura ocurrió durante un recorrido en la calle Agualeguas en la colonia Colinas del Aeropuerto, cuando los policías observaron al sujeto sobre otro hombre que permanecía tendido en la vía pública, por lo que intervinieron de manera inmediata.

La persona lesionada relató que Lucio "N" lo había amenazado y posteriormente atacado con el arma blanca.

Durante el operativo, los oficiales aseguraron el cuchillo como indicio.

Personal de Protección Civil brindó atención al afectado, de 41 años, quien presentó una lesión de aproximadamente tres centímetros en el brazo derecho que, de acuerdo con la valoración inicial, no ponía en riesgo su vida y no requirió traslado hospitalario.

El detenido y el arma blanca quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.