Detienen a hombre por agredir a mujer en hotel de Santiago

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la mujer afuera del hotel con lesiones visibles en el rostro y solicitando ayuda

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, luego de que presuntamente agrediera físicamente y amenazara de muerte a la esposa de un amigo al interior de un hotel ubicado junto a la Presa de La Boca.

Policías localizan a la mujer con lesiones en el rostro

Los hechos ocurrieron tras un reporte recibido en el Centro de Inteligencia para la Vigilancia. Al llegar al lugar, los policías encontraron a la mujer afuera del hotel con lesiones visibles en el rostro y solicitando ayuda.

En ese momento, un hombre intentó salir de la habitación 701, aparentemente para escapar.

La víctima identificó al presunto agresor como Pascual "N", de 37 años, y relató que se encontraban conviviendo junto con su esposo cuando, al quedarse solos porque este ingresó al baño, el hombre comenzó a insultarla, amenazarla de muerte, la sujetó del cabello y le propinó un golpe en el rostro.

Detienen al presunto responsable dentro del hotel

Posteriormente, logró salir de la habitación seguida por su esposo.El presunto responsable fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde será investigado por el delito de lesiones dolosas y lo que resulte.