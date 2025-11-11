Detienen a hombre por agredir a adulto mayor

Ante esto, los oficiales le marcaron el alto al presunto cuando ya quería retirarse del lugar; el lesionado fue trasladado a un hospital.

La policía de Monterrey logró la detención de un hombre por presuntamente agredir a golpes y causar lesiones a una persona de la tercera edad, que tiene un puesto de dulces en la vía pública, en la colonia Industrial.

La captura se registró en Bernardo Reyes y Colón, donde fue capturado Edwin Eduardo V., de 40 años, originario de Tamaulipas.

Tras el reporte, los uniformados llegaron al sitio, y el el afectado de 75 años, aseguró que se encontraba sentado en la banqueta, donde vende dulces cuando llegó un hombre y lo empezó a golpear.

Ante esto, los oficiales le marcaron el alto al presunto cuando ya quería retirarse del lugar, tras el señalamiento de la víctima.

El lesionado fue trasladado a un hospital, ya que presentaba la probable fractura del tabique nasal.

Edwin Eduardo, fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.