Detienen a hombre por acoso contra excompañeras menores de edad

El hombre habría ocupado el área donde antes desempeñaba sus funciones, lo que generó un ambiente de tensión e incomodidad entre las trabajadoras

Un hombre fue detenido en las inmediaciones de Plaza Cumbres en Monterrey luego de ser señalado por presuntamente acosar a excompañeras de trabajo, algunas de ellas menores de edad, a quienes habría hostigado de manera reiterada tras haber sido despedido del establecimiento donde laboraba por conductas similares, según autoridades.

Ingresó nuevamente al establecimiento

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando el señalado acudió nuevamente al negocio en el que trabajaba con anterioridad.

Según autoridades, el individuo ingresó al lugar y comenzó a comportarse de manera desafiante, argumentando que podía permanecer en el sitio cuando él quisiera, pese a que ya no formaba parte del personal.

Incluso, el hombre habría ocupado el área donde antes desempeñaba sus funciones, lo que generó un ambiente de tensión e incomodidad entre las trabajadoras.

De acuerdo con los señalamientos, ya existían antecedentes de conductas de carácter sexual inapropiadas que habían derivado en su despido días antes, por lo que su presencia causó temor entre las colaboradoras.

Puesto a disposición de la autoridad

Tras la denuncia, y según autoridades, elementos de la policía acudieron al sitio para atender el reporte y, luego de entrevistarse con las afectadas, procedieron a la detención de Marlon “N”., de 20 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal conforme avanzan las investigaciones.