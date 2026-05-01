Detienen a hombre por abuso de confianza en San Pedro

El hombre fue capturado en frente de una agencia automotriz después de ser señalado por presuntamente sustraer un celular días antes

Un hombre fue detenido por policías municipales tras ser señalado por su presunta participación en un caso de abuso de confianza, en el municipio de San Pedro Garza García.

La captura se registró en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Jesús Reyes Ferreira, en el exterior de una agencia automotriz, donde el individuo fue ubicado por elementos de seguridad.

De acuerdo con el señalamiento de la parte afectada, el ahora detenido, identificado como Mizraim “N”, de 43 años de edad, habría ingresado días antes al establecimiento y presuntamente sustraído un teléfono celular. Al ser interceptado nuevamente en el mismo punto, los oficiales le encontraron el dispositivo señalado.

Tras no poder acreditar la legal posesión del aparato, el hombre fue asegurado y trasladado a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

Autoridades municipales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos.