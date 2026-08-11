Detienen a hombre ligado a vehículo con dos cuerpos

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron cuando policías realizaban labores de vigilancia y detectaron al hombre en actitud evasiva

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Un hombre que es investigado por su posible relación con el abandono de un vehículo donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida, fue detenido luego de presuntamente disparar contra policías de Monterrey.

Se trata de Francisco “N” de 47 años, quien fue ubicado mientras circulaba en bicicleta por calles de la colonia Sarabia.

Dispara contra policías de Monterrey

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron cuando policías realizaban labores de vigilancia y detectaron al hombre en actitud evasiva.

Al marcarle el alto, el sospechoso habría intentado escapar y, durante la persecución, presuntamente sacó un arma de fuego y realizó detonaciones contra los uniformados.

Los elementos repelieron la agresión y lograron detenerlo. Tras someterlo, le aseguraron una pistola calibre .9 milímetros, además de un cargador con cuatro cartuchos hábiles.

Investigan relación con dos cuerpos

La detención tomó relevancia debido a que el hombre es investigado por su posible relación con un vehículo Honda City blanco que fue abandonado el pasado jueves en la colonia Bella Vista.

En el interior de la cajuela fueron localizados dos cuerpos sin vida, los cuales se encontraban envueltos.

Las autoridades obtuvieron información sobre el vehículo y la huida de su conductor mediante trabajos de investigación, análisis, inteligencia y el monitoreo de las cámaras del C4.

Ahora será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de Francisco “N” y establezca si existe alguna relación entre el detenido y el abandono del automóvil con los cuerpos.