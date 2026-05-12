Detienen a hombre investigado por presunto asesinato de su esposa

La corporación informó que Juventino B. también es señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido el pasado 1 de mayo

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Un hombre que presuntamente participó en el feminicidio de su esposa, en el municipio de San Nicolás, fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de protagonizar un altercado y agredir a una oficial en calles de la colonia Del Norte.

La captura de Juventino B., de 51 años, ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el cruce de Ladrón de Guevara y Arista, tras varios reportes ciudadanos.

De acuerdo con las autoridades, policías municipales observaron a varias personas solicitando apoyo, ya que el sujeto presuntamente molestaba a quienes transitaban por la zona.

Presunto agresor reaccionó contra una oficial

Al intentar tranquilizarlo, el hombre reaccionó de forma agresiva y dañó la camisola de una oficial, por lo que fue sometido y detenido por los elementos de seguridad.

La corporación informó que Juventino B. también es señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido el pasado 1 de mayo en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Investigan feminicidio ocurrido en San Nicolás

Según las investigaciones, el hombre habría atacado con un arma blanca a su esposa afuera de una empresa jabonera ubicada sobre la avenida República Mexicana; la víctima fue trasladada a un hospital, donde más tarde perdió la vida.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las indagatorias.

Con información de Jorge Mascorro