Detienen a hombre investigado por presunto asesinato de su esposa

Un hombre que presuntamente participó en el feminicidio de su esposa, en el municipio de Sani Nicolás, detenido por elementos de la Policía de Monterrey, esto luego de protagonizar un altercado y agredir a una oficial en calles de la colonia Del Norte.
La captura de Juventino B., de 51 años, ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el cruce de Ladrón de Guevara y Arista, tras varios reportes ciudadanos.
De acuerdo con las autoridades, policías municipales observaron a varias personas solicitando apoyo, ya que el sujeto presuntamente molestaba a quienes transitaban por la zona.
Presunto agresor reaccionó contra una oficial
Al intentar tranquilizarlo, el hombre reaccionó de forma agresiva y dañó la camisola de una oficial, por lo que fue sometido y detenido por los elementos de seguridad.
La corporación informó que Juventino B. también es señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido el pasado 1 de mayo en el municipio de San Nicolás de los Garza.
Investigan feminicidio ocurrido en San Nicolás
Según las investigaciones, el hombre habría atacado con un arma blanca a su esposa afuera de una empresa jabonera ubicada sobre la avenida República Mexicana; la víctima fue trasladada a un hospital, donde más tarde perdió la vida.
El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las indagatorias.
Con información de Jorge Mascorro.......