Detienen a hombre investigado por homicidio en Pesquería 

Elementos de la Policía de Pesquería detuvieron a un hombre de 36 años, quien es investigado por su presunta participación en un homicidio cometido con arma blanca el pasado 25 de octubre en la colonia Arcos del Parque.

La captura de quien fuera identificado como Arturo "N", ocurrió durante un recorrido del Operativo Centinela en la colonia Ladrillera, sobre la calle Escuelas y la carretera a Pesquería, donde los oficiales detectaron al sujeto alterando el orden público e insultando a gente que caminaba por la zona.

Al realizarle una revisión, le encontraron 27 envoltorios con la droga conocida como cristal, 35 bolsas con marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, el detenido coincide con las características del presunto responsable del homicidio ocurrido días atrás, por lo que además de enfrentar cargos por delitos contra la salud, será investigado por su posible participación en el crimen.