Detienen a hombre investigado por homicidio de bebé en García

Elementos de la Policía de Investigación capturaron al investigado en la colonia Valle de San Blas tras labores de inteligencia terrestre y aérea.

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Elementos de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García detuvieron a Leobardo “N”, de 35 años, quien es investigado por su presunta participación en los hechos en los que perdió la vida un bebé de un año y 11 meses, ocurridos el pasado 18 de octubre en la colonia Paseo de Lincoln.

La detención se realizó alrededor de las 18:41 horas de este jueves en la colonia Valle de San Blas, como resultado de labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia terrestre y aérea, informó la corporación municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre, identificado también con los alias de “Pae”, “Pay” y “Leo”, fue intervenido inicialmente por hechos presuntamente relacionados con delitos contra la salud.

Durante la revisión, los agentes aseguraron una mochila que contenía diversas dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, así como hierba con características de cannabis. También decomisaron una báscula gramera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Al consultar sus datos en las plataformas policiales, las autoridades detectaron registros relacionados con robo con violencia y narcomenudeo, además de una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y violación, emitida el 21 de octubre de 2026.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García para los trámites correspondientes y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.

Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, reconoció la labor del equipo de inteligencia que participó en el operativo y destacó el uso de las herramientas tecnológicas incorporadas a la corporación, encabezada por el doctor Guadalupe Saldaña.

El caso del menor generó indignación entre la ciudadanía y una amplia difusión en redes sociales. Las autoridades señalaron que mantienen la coordinación con las instancias competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.