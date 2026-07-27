Detienen a hombre investigado por detonaciones en Monterrey

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes

Un hombre fue detenido por elementos de la policía de Monterrey tras encontrarle 24 envoltorios con droga y un arma de fuego, además de ser investigado por su presunta participación en detonaciones realizadas recientemente en el primer cuadro de la ciudad.

La captura de Jesús "N", de 33 años, ocurrió en el cruce de las calles Manuel Doblado y Manuel María del Llano, en el centro de Monterrey.

Discusión en la vía pública deriva en inspección

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a una pareja discutiendo en la vía pública. Al acercarse para intervenir, presuntamente fueron recibidos con insultos.

Los uniformados realizaron una inspección preventiva a ambas personas. A la mujer no le encontraron objetos ilícitos; sin embargo, al hombre le aseguraron 13 envoltorios con hierba verde con características de la mariguana, 11 envoltorios con una sustancia sólida similar al cristal y un arma de fuego tipo revólver.

Lo investigan por detonaciones en el centro de Monterrey

Las autoridades señalaron que Jesús "N" también es investigado por su presunta participación en detonaciones con arma de fuego registradas el pasado 16 de julio en el cruce de las calles Ruperto Martínez y América, en el centro de Monterrey.

Además, informaron que cuenta con antecedentes penales por un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia en 2022, por lo que también se indaga a qué actividades se dedica.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.