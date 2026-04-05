Detienen a hombre investigado por ataque armado en Guadalupe

Según el informe oficial, los agentes dieron seguimiento a información previamente recabada hasta localizarlo en el cruce de las calles Jalpa y Miguel Auza

Elementos de seguridad municipal de Guadalupe detuvieron a un hombre que es investigado por su posible participación en un ataque armado, además de asegurarle diversas dosis de droga.

La captura se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia desarrollados por la corporación, que permitieron ubicar al sospechoso en la colonia Cañada Blanca.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes dieron seguimiento a información previamente recabada hasta localizarlo en el cruce de las calles Jalpa y Miguel Auza.

Al momento de la intervención, el individuo se encontraba en la vía pública, por lo que los oficiales procedieron a realizarle una inspección preventiva, tras la revisión, fue asegurado sin que se reportaran incidentes.

El detenido fue identificado como Roberto Antonio, de 48 años, a quien le fueron decomisadas 30 dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como 42 envoltorios de hierba verde con apariencia de marihuana.

Además, se le aseguró una báscula digital, dinero en efectivo y una mochila, objetos que, de acuerdo con las autoridades, podrían estar relacionados con actividades de narcomenudeo.

De manera paralela, las autoridades indicaron que el hombre es considerado como una persona de interés dentro de una investigación por un hecho violento ocurrido el pasado 7 de marzo.

En ese evento, registrado en el cruce de las avenidas Concepción del Oro y Mixcoac, un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego.

Aunque no se ha confirmado su responsabilidad directa en ese ataque, las líneas de investigación lo vinculan con el caso, por lo que su detención podría aportar elementos clave para el avance de las indagatorias.

Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con el ataque armado.