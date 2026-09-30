Detienen a hombre en vehículo usado para robar autopartes

Al descender del vehículo, el presunto reaccionó de forma agresiva contra los oficiales agrediéndolos, por lo que se le detuvo

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Un hombre que viajaba en un vehículo relacionado con un robo de autopartes fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser ubicado mediante drones de la División Águilas y cámaras de seguridad del C4.

La detención de Luis Alberto “N”, de 45 años, ocurrió en el cruce de las avenidas Madero y Vicente Suárez, en la colonia Obrera.

De acuerdo con la autoridad, personal encargado del monitoreo de los drones detectó un automóvil Chevrolet Onix gris, con placas PXE-686-F del estado de Morelos, el cual estaría relacionado con hechos delictivos registrados días antes.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos localizaron el vehículo cuando circulaba por la avenida Madero y le marcaron el alto al conductor.

Sin embargo, al descender del automóvil, el hombre reaccionó de manera agresiva y agredió a los oficiales, por lo que fue detenido.

La Policía de Monterrey informó que el vehículo habría sido utilizado el pasado 23 de septiembre en el robo de diversas autopartes de una camioneta que se encontraba estacionada en la colonia María Luisa.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.