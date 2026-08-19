Detienen a hombre en vehículo relacionado con robos en Monterrey

Un hombre fue detenido en Cumbres San Ángel con 22 dosis de cristal; autoridades investigan si su vehículo está ligado a dos robos.

Un hombre que circulaba a bordo de un vehículo sin placas y que presuntamente se pasó un semáforo en rojo fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que le localizaran varias dosis de una sustancia con características similares al cristal.

La detención de Carlos Fernando N., de 50 años, ocurrió alrededor de las 21:50 horas en el cruce de Lincoln y Monte Everest, en la colonia Cumbres San Ángel.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron un Chevrolet Aveo blanco, sin placas de circulación, cuyo conductor presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, por lo que le marcaron el alto.

Al percatarse de la presencia de los policías, el hombre habría descendido del automóvil e intentado escapar corriendo, aunque fue alcanzado y detenido a unos metros del lugar.

Durante una revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 16 bolsitas que contenían una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal. Además, en el interior del vehículo encontraron otras seis dosis del mismo producto.

Las autoridades también investigan si el automóvil estaría relacionado con al menos dos robos de accesorios y objetos del interior de vehículos registrados en el sector norponiente de Monterrey.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Cerradas de Cumbres y otro en Residencial Puerta de Hierro. De acuerdo con testimonios recabados, las características físicas del ahora detenido coincidirían con las descritas por testigos como las del presunto responsable de estos hechos.

El detenido, junto con las sustancias aseguradas y el vehículo, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.