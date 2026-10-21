Detienen a hombre en Santiago por fingir ser diputado federal

El detenido fue reportado junto a una mujer abordo de un taxi mientras tomaban fotografías a negocios y ciudadanos, en la zona de La Cieneguilla

Un hombre fue detenido por policías de Santiago, por el presunto delito de Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión, al decir ser diputado federal, sin encontrarse registrado en ninguna base de datos de servidores públicos

Identificado como Juan “N”, de 56 años, fue capturado luego de que vecinos de la zona de La Cieneguilla, reportaran a dos personas a bordo de un taxi tomando fotografías a negocios y ciudadanos.

Al atender el reporte, los policías detectaron que el vehículo era conducido por una mujer, quien argumentó que estaba buscando a su expareja, contra quien tiene un proceso legal y que era acompañada por su abogado, quien se identificó como diputado federal, mostrando dos placas metálicas con la leyenda Asesor Legislativo, y Pro Libertad y Derechos Humanos en América.

El abogado lanzó amenazas contra los elementos policiales diciendo: que no sabían en el problemón que se iban a meter.

Sin embargo, se revisó la base de datos de servidores públicos activos, no encontrando el nombre del abogado; cuando se le hizo saber esta información, se puso agresivo tratando de escapar.

Juan “N” quedó detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quien tras una audiencia determinó vincularlo por Usurpación de Funciones Públicas y Amenazas.