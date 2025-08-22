Detienen a hombre en Pesquería por tentativa de feminicidio

Identificado como Jesús 'N' de 41 años, fue detenido luego de ser señalado por su pareja de agredirla físicamente y amenazarla de muerte con un cuchillo

Jesús “N”, de 41 años, fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por su pareja de agredirla físicamente y amenazarla de muerte con un cuchillo, al interior de su domicilio ubicado en la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería.

La víctima, una joven de 26 años, relató que el hombre, en estado de ebriedad, la golpeó en repetidas ocasiones y después intentó privarla de la vida con un arma blanca. Ella logró escapar gracias a la ayuda de una vecina, quien dio aviso a las autoridades.

Los oficiales arribaron al lugar y encontraron al presunto agresor aún en la escena, además del cuchillo que utilizó para amenazar a su pareja.

Jesús “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público por feminicidio en grado de tentativa.