Detienen a hombre en Pesquería por falsificación de documentos

Héctor 'N', de 40 años, quien fue detenido por su probable participación en hechos relacionados con la falsificación y uso de documentos en general

Policías de Pesquería detuvieron a un hombre de 40 años por el delito de falsificación y uso de documentos en general, en hechos ocurridos sobre la calle Villa Covadonga, en la colonia Villa Regina.

Fue en ese lugar donde los oficiales detectaron una camioneta Dodge Ram, color negro, que circulaba presuntamente a exceso de velocidad y con cristales polarizados, motivo por el cual le marcaron el alto.

Al entrevistarse con el conductor, este sostenía una lata de cerveza y, al solicitarle la documentación correspondiente del vehículo, manifestó no contar con ella.

Ante esta situación, los oficiales solicitaron a la central de radio verificar los datos de la camioneta, detectando que el número de serie no coincidía con la información asociada a las placas de circulación que portaba la unidad.

El conductor fue identificado como Héctor “N”, de 40 años, quien fue detenido por su probable participación en hechos relacionados con la falsificación y uso de documentos en general, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.