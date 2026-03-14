Detienen a hombre en motocicleta con reporte de robo en Monterrey

Los oficiales confirmaron que la unidad tenía reporte de robo desde el pasado 10 del presente mes, registrado en la colonia San Bernabé.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un joven que presuntamente circulaba en una motocicleta con reporte de robo, durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Valle Verde, segundo sector, al norponiente de la ciudad.

La captura de Diego Guadalupe C., de 28 años, se registró alrededor de las 16:45 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Tordo, luego de que oficiales ubicaran al sospechoso mientras realizaban recorridos preventivos por la zona.

Detectan motocicleta con reporte de robo

De acuerdo con el informe policial, los agentes recibieron una alerta por parte del C4 sobre un hombre que se desplazaba en una motocicleta Treck Motors en color amarillo con negro, con placas de circulación 46SDP8, la cual contaba con reporte de robo.

Tras recibir la información, los uniformados iniciaron la búsqueda del conductor y lograron ubicarlo en el cruce antes mencionado, donde le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

Confirman que la unidad fue robada

Al inspeccionar la motocicleta y verificar los datos en la base correspondiente, los oficiales confirmaron que la unidad tenía reporte de robo desde el pasado 10 del presente mes, registrado en la colonia San Bernabé.

Ante esta situación, el conductor fue detenido y posteriormente trasladado por los policías municipales.

Queda a disposición del Ministerio Público

Las autoridades informaron que el joven fue llevado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.