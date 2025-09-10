Detienen a hombre en moto sin placas y drogas en Juárez

Los uniformados detectaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto para una revisión.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre en posesión de decenas de dosis de droga durante un operativo de prevención en el municipio de Juárez.

El hecho ocurrió al mediodía del sábado en la colonia Hacienda de Juárez, cuando policías recorrían la calle Francisco I. Madero como parte de un dispositivo estratégico para inhibir delitos.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad en una Italika FT150TS sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto para una revisión.

El conductor se identificó como William “N”, de 31 años, y al revisarlo se le localizaron 71 dosis de droga, entre marihuana y cristal.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.