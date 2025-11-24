Detienen a hombre en Monterrey; contaba con orden de aprehensión

Oficiales cuestionaron al hombre sobre el motivo por el que portaba un arma de fuego con por lo menos seis cartuchos hábiles en la colonia Sarabia

Elementos municipales detuvieron este domingo a un hombre originario del Estado de Oaxaca debido a que se encontraba en posesión de un arma de fuego en calles de la colonia Sarabia, en el municipio de Monterrey.

La captura de David "N", de 36 años, se registró a las 13:00 horas sobre la calle Mariano Jiménez, en su cruce con Democracia, cuando elementos observaron que mostraba una actitud sospechosa.

Al revisarlo, encontraron en su mochila fue localizada un arma corta con seis cartuchos hábiles junto con un cargador. Tras el hallazgo, los oficiales lo cuestionaron sobre el motivo por el que portaba la pistola.

Tras no poder responder responder, los elementos revisaron su estatus legal. Descubrieron que contaba con una orden de aprehensión por robo agraviado en el estado de Quintana Roo desde 2021.

El presunto ladrón fue trasladado hacia las instalaciones de la corporación municipal para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.