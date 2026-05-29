Detienen a hombre en la Industrial por conducir camioneta robada

Policías de Monterrey fueron alertados sobre una camioneta Ford Ranger blanca, que contaba con reporte de robo, la cual fue ubicada tras un operativo

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo en calles de la colonia Industrial.

El detenido fue identificado como Luis Fernando "N" de 40 años y su captura ocurrió en el cruce de José Miguel Domínguez y Ramón Corona, tras ser detectado mediante las cámaras del C4 regiomontano.

De acuerdo con el reporte oficial, oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando personal de la Central de Radio alertó sobre una camioneta Ford Ranger blanca, que contaba con reporte de robo.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, los policías ubicaron la unidad y le marcaron el alto al conductor para realizar la revisión correspondiente.

Al verificar el estatus del vehículo, confirmaron que la camioneta había sido robada el pasado 15 de mayo en el municipio de Montemorelos, por lo que el hombre fue detenido.

El presunto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.