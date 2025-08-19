Detienen a hombre en Juárez por video donde golpea a un perro

En el video se observa como este sujeto lo golpea en la parte del cuello, lo jala repetidamente del collar, lo levanta, lo arroja al suelo y lo patea

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre que fue captado en video mientras agredía a un perro en el municipio de Juárez, fue detenido por las autoridades tras la difusión de las imágenes en redes sociales.

Este hecho violento se registró al interior de un domicilio ubicado en la calle Cerro del Huajuco #199, entre Monte Everest y Cerro del Potosí, en la colonia Cerro de la Silla.

En el video se observa como este sujeto lo golpea en la parte del cuello, lo jala repetidamente del collar, lo levanta y lo arroja al suelo, para después patearlo; acciones que generaron indignación y denuncias ciudadanas.

El reporte fue atendido por personal de Bienestar Animal en coordinación con la Policía de Juárez, quienes acudieron al sitio y procedieron con la detención del hombre, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para lo que resulte; mientas tanto, el perro fue rescatado y ya se encuentra recuperándose de las lesiones.