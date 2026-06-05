Detienen a hombre en cateo por violencia familiar en San Pedro

De acuerdo con la autoridad, la carpeta de investigación se inició por hechos presuntamente cometidos entre los años 2019 y 2025 en contra de una mujer adulta

Héctor “N”, de 51 años de edad, fue detenido tras el cumplimiento de una orden de cateo con resultado positivo, derivada de una investigación por los delitos de violencia familiar y amenazas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La intervención se realizó el 4 de junio de 2026 en un domicilio tipo casa habitación ubicado en la calle Privada Cedros, en la colonia Santa Engracia, del municipio de San Pedro Garza García, como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con la autoridad, la carpeta de investigación se inició por hechos presuntamente cometidos entre los años 2019 y 2025 en contra de una mujer adulta, de identidad protegida, quien vivió en unión libre con el ahora detenido, así como en agravio de una niña y un niño, hijos de la pareja, a quienes presuntamente insultaba y amenazaba de manera reiterada, presuntamente utilizando armas de fuego y armas blancas.

El cateo fue ejecutado por un agente del Ministerio Público especializado en Violencia Familiar y de Género, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, logrando el aseguramiento de un arma larga equipada con mira telescópica.

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.