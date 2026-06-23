Detienen a hombre en camioneta con reporte de robo

Autoridades detectaron circulando en calles de la colonia Nuevo Repueblo una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Juárez

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Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que conducía una camioneta con reporte de robo, luego de ser detectado mediante el sistema de videovigilancia del C4 en calles de la colonia Nuevo Repueblo.

La captura se realizó cuando personal de la Central de Radio del C4 efectuaba labores de monitoreo y prevención, detectando una camioneta Chevrolet Equinox blanca que contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Juárez.

Tras ubicar la unidad en circulación al sur de la ciudad, oficiales municipales le marcaron el alto al conductor y procedieron a verificar los datos del vehículo.

Las autoridades confirmaron que la camioneta había sido robada el pasado 15 de mayo sobre la Carretera a Reynosa y la avenida Las Torres, en el municipio de Juárez, por lo que el hombre fue detenido en el lugar.

Posteriormente, el presunto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

La corporación informó que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada para fortalecer la seguridad y combatir la incidencia delictiva en la ciudad.