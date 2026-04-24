Detienen a hombre en auto con reporte de robo en Monterrey

El presunto responsable fue arrestado y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey al ser sorprendido conduciendo un vehículo con reporte de robo en calles del centro de la ciudad, tras ser detectado por las cámaras de vigilancia del C4 regiomontano.

La captura de Luis Fernando G., de 39 años, ocurrió en el cruce de Joaquín G. Leal y Santiago Tapia, luego de que personal del sistema de monitoreo alertara a los elementos municipales sobre la circulación de un Chevrolet Beat blanco, con placas SDC-185-C, que aparecía en la base de datos como robado.

Tras recibir el reporte, policías que realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona iniciaron la búsqueda de la unidad, logrando ubicarla minutos después en el punto señalado.

Mediante los altoparlantes de las patrullas, los oficiales marcaron el alto al conductor, quien detuvo la marcha y descendió del vehículo.

Al verificar la información con la Central de Radio, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo simple, interpuesto el pasado martes 21 de abril en el municipio de Apodaca.

El presunto responsable fue arrestado y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La corporación informó que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para reforzar la seguridad y combatir la incidencia delictiva.