Detienen a hombre ebrio tras provocar caos vial montado a caballo

Un hombre provocó caos vial en el centro de Montemorelos al pasear en su caballo en completo estado de ebriedad y retando a los conductores.
Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad por la calle principal Zaragoza del citado municipio.
Luego que la policía recibe el reporte de que un hombre a caballo bloqueaba la circulación de los vehículos e insultaba a los conductores y lo retaban, decidieron ir en su búsqueda.
El hombre a caballo fue detenido y trasladado a las celdas preventivas, quedando a disposición del juez cívico.