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Detienen a hombre ebrio tras provocar caos vial montado a caballo

Por: Alejandro García

17 Septiembre 2026, 12:17

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La Policía buscó a un hombre a caballo que bloqueaba el paso, insultaba a conductores y los retaba tras recibir varios reportes.

Un hombre provocó caos vial en el centro de Montemorelos al pasear en su caballo en completo estado de ebriedad y retando a los conductores. 

Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad por la calle principal Zaragoza del citado municipio. 

Luego que la policía recibe el reporte de que un hombre a caballo bloqueaba la circulación de los vehículos e insultaba a los conductores y lo retaban, decidieron ir en su búsqueda. 

El hombre a caballo fue detenido y trasladado a las celdas preventivas, quedando a disposición del juez cívico.

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