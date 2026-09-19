Detienen a hombre ebrio tras provocar caos vial montado a caballo

Por: Alejandro García 17 Septiembre 2026, 12:17 Compartir

La Policía buscó a un hombre a caballo que bloqueaba el paso, insultaba a conductores y los retaba tras recibir varios reportes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre provocó caos vial en el centro de Montemorelos al pasear en su caballo en completo estado de ebriedad y retando a los conductores. Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad por la calle principal Zaragoza del citado municipio. Luego que la policía recibe el reporte de que un hombre a caballo bloqueaba la circulación de los vehículos e insultaba a los conductores y lo retaban, decidieron ir en su búsqueda. El hombre a caballo fue detenido y trasladado a las celdas preventivas, quedando a disposición del juez cívico.