Detienen a hombre de 64 años por presunto abuso en San Pedro

Un hombre fue detenido por presunto abuso sexual contra una adolescente de 15 años y quedó internado en un penal a la espera de juicio

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Demetrio “N”, de 64 años de edad, señalado por su presunta participación en los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la detención se realizó el 3 de agosto de 2026 en la vía pública, en calles de la colonia Vista Montaña, en el municipio de San Pedro Garza García

Según la investigación, la víctima, una adolescente de 15 años de edad cuya identidad permanece protegida, habría sido sometida a actos de índole sexual en contra de su voluntad, además de presuntos tocamientos y conductas que habrían provocado afectaciones psicológicas y alteraciones en su desarrollo integral.

El detenido quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien resolverá su situación jurídica conforme al proceso establecido.

La Fiscalía Regional Centro informó que el Ministerio Público, con apoyo de detectives de la AEI adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro, documentó la presunta participación del señalado en hechos registrados durante julio de 2026 en un municipio del área metropolitana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la investigación y llevar a cabo las acciones legales necesarias a fin de procesar penalmente al señalado conforme a derecho.