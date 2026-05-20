Detienen a hombre de 64 años por presunta violación de una menor

Francisco “N” presuntamente abordó a la menor, la empujó y derribó para posteriormente introducirla a la fuerza a un terreno baldío donde habría abusado de ella

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 64 años de edad, señalado como el presunto responsable del delito de violación en perjuicio de una menor de 15 años.

El investigado fue identificado por las autoridades como Francisco “N”. De acuerdo con el informe oficial, la captura se llevó a cabo en calles de la colonia El Uro, ubicada en el municipio de Monterrey.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado señalan que el ataque ocurrió mientras la víctima, una adolescente de identidad protegida cuya edad era de 15 años al momento de los hechos, caminaba por la vía pública.

Francisco “N” presuntamente abordó a la menor, la empujó y la derribó para posteriormente introducirla a la fuerza a un terreno baldío. Una vez en el sitio, el agresor le impuso actos de interacción sexual en contra de su voluntad, dejando a la víctima abandonada en el lugar tras consumar el ataque.

Las autoridades ministeriales indicaron que, derivado de la agresión, la adolescente presenta severos daños a nivel físico, psicológico y conductual.

Tras su detención por parte de los elementos de la AEI, Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Por su parte, la víctima ya recibe la atención y el acompañamiento integral que exigen estos casos.