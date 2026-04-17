Detienen a hombre conduciendo camioneta con reporte de robo

Tras ubicar la unidad mediante las cámaras de monitoreo en tiempo real, los uniformados se desplazaron al sitio y lograron interceptar al conductor

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido presuntamente conduciendo una camioneta con reporte de robo, en calles de la colonia Mitras Norte.

La captura de Oziel Nahary L., de 39 años, se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Laredo y Río Guayalejo, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, oficiales que realizaban labores de patrullaje recibieron el aviso del sistema de videovigilancia C4 sobre una camioneta Nissan Urvan blanca, con placas RK-4162-B, que circulaba por la zona y que aparecía con antecedente de robo.

Tras ubicar la unidad mediante las cámaras de monitoreo en tiempo real, los uniformados se desplazaron al sitio y lograron interceptar al conductor.

Al revisar la información del vehículo, se confirmó que contaba con reporte de robo desde el pasado 10 de diciembre, cuando fue denunciado en la colonia Hacienda Los Morales, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.