Detienen a hombre con tráiler robado en Monterrey

La pesada unidad fue sustraída desde noviembre del año pasado en el kilómetro 195 de la carretera Saltillo-Matehuala, en el municipio de Galeana.

Un hombre originario del Estado de México fue detenido al ser sorprendido circulando en un tráiler con reporte de robo en la colonia Bella Vista, en Monterrey.

La pesada unidad fue sustraída desde noviembre del año pasado en el kilómetro 195 de la carretera Saltillo-Matehuala, en el municipio de Galeana.

El sospechoso se identificó como Francisco “N” de 51 años de edad, y no pudo comprobar la legal posesión del vehículo.

Fueron elementos de la Policía municipal quienes detectaron el tráiler cuando iba en el cruce de la avenida Luis Mora y la calle José Trinidad Villagómez.

Los oficiales detectaron que la placa de la unidad estaba reportada, por lo que le marcaron el alto al conductor.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo pesado fue asegurado por la autoridad.