Detienen a hombre con supuesto artefacto explosivo en Monterrey

El hombre, identificado como Francisco 'N', llevaba un termostato envuelto en cinta con un mensaje de amenaza. La Sedena descartó peligro

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que presuntamente portaba un artefacto explosivo mientras circulaba en bicicleta en la colonia Garza Nieto, al norponiente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, de 39 años, quien fue interceptado en el cruce de Lima y Valentín Canalizo, luego de que los oficiales notaran que zigzagueaba en su bicicleta y estuvo a punto de chocar con la patrulla.

Al marcarle el alto, el hombre comenzó a insultar a los policías y trató de huir del lugar.

Durante la revisión, los agentes localizaron una bolsa que simulaba ser un artefacto explosivo y una hoja de papel con el mensaje: “RETÍRESE GENTE, PELIGRO BOMBA”.

Personal de la Sedena acudió al lugar para inspeccionar el paquete, que resultó ser un termostato envuelto con cinta, descartando cualquier riesgo para la población.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la policía y quedó a disposición del Ministerio Público Federal.