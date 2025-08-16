Detienen a hombre con resguardo domiciliario por narcomenudeo

El arresto se llevó a cabo durante un patrullaje, donde los oficiales detectaron a dos hombres discutiendo y forcejeando en un parque de la zona

Elementos de la Unidad Motorizada de la Policía de Guadalupe capturaron a un hombre que contaba con resguardo domiciliario por delitos contra la salud, luego de ser sorprendido presuntamente realizando actividades de narcomenudeo en la colonia 2 Ríos.

El arresto se llevó a cabo durante un patrullaje en el cruce de Río Ana y Río La Silla, donde los oficiales detectaron a dos hombres discutiendo y forcejeando en un parque de la zona. Ambos portaban mariconeras al frente, lo que llamó la atención de los elementos, quienes intervinieron de inmediato. Durante la revisión precautoria, uno de ellos, identificado como Ervey ‘N’, de 24 años y originario de Monclova, Coahuila, fue detenido y se le aseguraron 15 dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como un teléfono celular.

La Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) confirmó que el detenido contaba con resguardo domiciliario en la misma colonia por delitos relacionados con drogas. Tras el aseguramiento, Ervey ‘N’ fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, donde se determinarán las acciones legales correspondientes.