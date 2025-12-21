Detienen a hombre con presunto cristal y orden de aprehensión

La detención ocurrió en el cruce de las calles Pablo Luna y Orestes Pereira, como parte de los recorridos preventivos que realizan la policía en Monterrey

Un hombre identificado como Luis “N”, de 30 años de edad, fue detenido por su presunta posesión de diversas dosis de droga y por contar con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de Fuerza Civil.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Pablo Luna y Orestes Pereira, como parte de los recorridos preventivos que realizan las autoridades estatales para inhibir hechos delictivos y reforzar la seguridad en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta con placas del Estado de México, cuyas características coincidían con las de un vehículo previamente identificado durante labores de inteligencia.

Tras marcarle el alto y realizar una revisión preventiva, los policías le aseguraron 37 bolsas que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, motivo por el cual fue detenido de manera inmediata.

Al verificar sus datos en las plataformas oficiales, se confirmó que Luis “N” contaba con una orden de captura vigente, relacionada con delitos contra la salud, lo que reforzó su aseguramiento.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.