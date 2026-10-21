Detienen a hombre con presunta marihuana en San Pedro

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica

Un hombre de 38 años fue detenido por policías de San Pedro, de que presuntamente le encontraran tres envoltorios con hierba con características similares a la marihuana, en la colonia Del Valle.

El detenido, identificado como José “N”, fue interceptado durante un recorrido de vigilancia sobre la calzada Mauricio Fernández Garza, en su cruce con la calle Río Sena.

Policías localizaron presunta droga durante una inspección

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los oficiales se acercaron al hombre porque presuntamente consumía bebidas alcohólicas en la vía pública. Al realizarle una inspección preventiva, localizaron entre sus pertenencias las tres bolsas con la presunta droga.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.