Detienen a hombre con presunta droga en Valle de Juárez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez mantiene los recorridos de prevención y vigilancia para detectar conductas delictivas

Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Juárez detuvieron a un hombre por delitos contra la salud.

La captura de Héctor Javier “N”, de 29 años de edad, fue durante los recorridos de prevención y vigilancia del Operativo "Calles en Orden", en la colonia Valle de Juárez.

Policías observaron un intercambio de bolsas por dinero

Cuando los oficiales de policía hacían un recorrido en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Benito Juárez, observaron al sujeto en el momento en que, a cambio de dinero, le entregaba a otro hombre varias bolsas con una sustancia de características similares al cristal.

Al revisarle la mochila, los policías localizaron diversas dosis de droga, dinero y dos teléfonos celulares.

Detenido quedó a disposición del Ministerio Público

Fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados.

En tanto, el sujeto que compraba huyó del punto, al percatarse de la presencia policial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez mantiene los recorridos de prevención y vigilancia para detectar conductas delictivas y contribuir a la seguridad de las familias.