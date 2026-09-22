Detienen a hombre con presunta droga en San Pedro

Durante la intervención, el hombre habría proferido insultos al oficial, por lo que se le informó que sería detenido por dicha falta

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, luego de que presuntamente le localizaran 10 bolsas con una sustancia sólida con características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Bravo y Río Elba, donde un policía que realizaba labores de vigilancia observó a un hombre que presuntamente realizaba necesidades fisiológicas en la vía pública.

Inspección preventiva deriva en hallazgo de sustancias

De acuerdo con la autoridad, el elemento se aproximó para informarle que dicha conducta constituía una infracción administrativa. Durante la intervención, el hombre habría proferido insultos al oficial, por lo que se le informó que sería detenido por dicha falta.

Al realizar una inspección preventiva, el policía presuntamente encontró en uno de los bolsillos del pantalón del hombre 10 bolsas plásticas que contenían piedras blancas con características similares a la droga conocida como cristal.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público

El detenido, identificado como Martín “N”, fue trasladado a las instalaciones de C2 y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

La sustancia asegurada será sometida a los procedimientos correspondientes para determinar su naturaleza y, en su caso, confirmar si se trata de alguna sustancia ilícita.

Hasta que la autoridad competente determine lo contrario, el detenido mantiene su presunción de inocencia conforme a las disposiciones legales aplicables.

Con información de Marisol Gómez.....