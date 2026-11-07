Detienen a hombre con presunta droga en Pesquería

El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

Un hombre de 37 años fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que policías municipales le localizaran varios envoltorios con una sustancia similar al cristal.

La captura de Jhony “N” se registró sobre la calle Río Santa Catarina, cerca del cruce con Río Potosí, durante recorridos de vigilancia del Operativo Centinela.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una bolsa tipo cangurera que contenía diversos envoltorios con la presunta droga, una báscula gramera y dinero en efectivo.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.