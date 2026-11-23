Durante el Operativo SEyO, elementos de TOP, Investigación Criminal y PROXPOL detuvieron a un sujeto entre Jesús D. González y José Marroquín Leal.

Como parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito del Operativo (SEyO), elementos de Táctica de Operación Policial (TOP), Investigación Criminal y de la Policía de Proximidad (PROXPOL) de General Escobedo detuvieron a un hombre que presuntamente se dedicaba a la distribución de narcóticos, luego de encontrarle diversas dosis de sustancias con características de marihuana y cristal.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel “N”, de 40 años de edad.

Inspección preventiva y aseguramiento en la vía pública

Los hechos se realizaron entre las calles Jesús D. González y José Marroquín Leal, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia del Operativo SEyO y visualizaron a un hombre consumiendo presunta marihuana sobre la vía pública.

Al aproximarse e identificarse como policías de General Escobedo, informaron al hombre que estaba incurriendo en una falta administrativa.

Al realizarle una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad, los oficiales detectaron que en una mochila tipo mariconera, que llevaba sujeta al pecho, tenía cinco bolsas transparentes con hierba seca con las características de la marihuana, así como 17 bolsas tipo Ziploc con una sustancia granulada y cristalina con características de la droga conocida como cristal.

Además, aseguraron una báscula gramera digital y dinero en efectivo: un billete de 100 pesos, dos de 50 y cinco de 20 pesos.

Ante el hallazgo, los policías municipales le informaron que su situación jurídica había cambiado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.